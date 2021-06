Il momento tanto atteso è arrivato: comincia l'Europeo e si parte subito con gli Azzurri in campo.Turchia-Italia è la gara inaugurale del torneo continentale e su ilBianconero potete trovare il live della partita e la moviola del match, con tutti gli episodi dubbi della serata. A fischiare l'inizio, alle 21, il signor Danny Makkelie​, arbitro olandese, coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries; Kevin Blom al Var. Quarto assistente sarà invece la francese Stephanie Frappart​



Qui di seguito tutti gli episodi da moviola di Turchia-Italia:



90' - Ammonito anche Dervisoglu per un fallo da dietro su Barella



88' - Al terzo fallo viene ammonito Soyuncu, braccio largo su Bernardeschi



84' - Entrataccia di Soyuncu su Chiesa, tackle fuori tempo e con il piede alto: ancora una volta manca l'ammonizione



72' - Ancora Meras graziato: il difensore turco stende Berardi sulla trequarti, fallo ma nessuna ammonizione



50' - Duro intervento a centrocampo di Meras su Barella, l'arbitro fischia il fallo ma non ammonisce



45' - Terzo episodio dubbio su un tocco di mano nell'area turca, cross di Spinazzola deviato da un tocco di mano di Celik: check del Var, il movimento viene valutato come congruo e l'arbitro non fischia rigore. Rimane più di qualche dubbio, il rigore poteva starci



44' - Contatto tra Chiellini e Yilmaz nell'area azzurra: spalla contro spalla tra i due, l'attaccante si lamenta con l'arbitro ma non c'è il rigore



29' - Contatto in area tra Barella e Yazici: Makkelie è ben posizionato e giudica il tocco troppo leggero per concedere il rigore agli Azzurri



21' - Altro episodio nell'area turca, altro tocco di mano, ma anche questa volta la mano è attaccata al corpo e non c'è rigore: giusta la decisione di Makkelie



17' - Episodio dubbio nell'area turca, sospetto fallo di mano di Soyuncu ma l'arbitro non ravvisa, giustamente, il rigore



13' - Partita intensa, tosta a centrocampo, seppur sempre corretta. In questa fase Makkelie lascia correre anche sui contrasti più duri