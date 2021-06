Altay Bayindir sarà uno degli avversari dell'Italia al prossimo Europeo. Magari non in campo, ma il portiere del Fenerbahçe è stato convocato dal ct della Turchia di Demiral contro la quale debutteranno gli Azzurri di Mancini tra una settimana. Non solo, presto potremmo anche vederlo in Serie A: secondo quanto riporta TRT Sport infatti, la Juventus e il Milan lo stanno studiando da tempo in attesa di capire se è un profilo per il quale fare un tentativo. La richiesta del club turco si aggira intorno ai 12 milioni.