A pochi minuti da Italia-Turchia Totò Schillaci ha parlato così a Sky: "A Immobile e Belotti consiglio di entrare con la massima tranquillità e di non cercare di fare gol a tutti i costi, tanto prima o poi le occasioni arrivano. Ci tengo a fare un grande in bocca al lupo alla Nazionale e in particolare al reparto offensivo: a Ciro, a Belotti e a Raspadori, l'ultimo arrivato. Questa Italia mi piace molto, è giovane, gioca bene ed è stato bravo Mancini a creare entusiasmo. Secondo me faranno un grande Mondiale".