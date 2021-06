Dopo una stagione movimentata e terminata con due trofei conquistati - Supercoppa italiana e Coppa Italia - e l'esonero dalla panchina della Juventus,è in attesa di una nuova panchina. Intanto però, l'allenatore reduce dalla sua prima esperienza in panchina in carriera è pronto a seguire l'Europeo da tifoso. Divano, tv e cuore tricolore per seguire da vicino i suoi ex compagni della Nazionale. A pochi minuti da Italia-Turchia Pirlo ha pubblicato questo post sul suo profilo Instagram. Tra le tante risposte, spunta anche un cuore di Marco Verratti.