Rabbia per la sconfitta, rabbia per il clamoroso flop, rabbia anche con Donnarumma. Il portiere azzurro, autore di una papera per il gol del 5-0 della Germania, è finito nel mirino dei tifosi, ma non solo per il suo errore. Anche e soprattutto per le parole nel post partita, una risposta polemica ai microfoni della Rai: "Tanti errori in questo modo? Quando è capitato? Con il Real Madrid c'era fallo...se vogliamo fare polemiche, se vuoi dare la colpa a me dammi l'errore...non c'è problema, vado avanti con la testa alta."



Italia, tifosi infuriati anche con Donnarumma: 'Non sei nemmeno la metà di Buffon': i messaggi nella nostra gallery