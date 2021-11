Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore ed ex centrocampista dellaAlessioha parlato anche delle possibili scelte del CTin vista di, gara decisiva per la qualificazione degli azzurri ai Mondiali del 2022 in Qatar, esprimendo la sua preferenza tra il rossonero Sandroe il bianconero Manuel. "Il giocatore del Milan sta dimostrando di stare meglio sia fisicamente che mentalmente. Mi sembra più spavaldo ora, quindi sceglierei lui per stasera", le sue dichiarazioni.