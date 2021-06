Al fischio d'inizio della partita tra Italia e Svizzera, Giorgio Chiellini ha fatto segnare un record assoluto con la maglia azzurra. A riportarlo è il media specializzato in statistiche Opta: "14 - Giorgio Chiellini arriva a 14 presenze negli Europei, diventando il giocatore di movimento con più partite con l'Italia nella competizione. Marmo.". Un leader, un punto di riferimento per la Nazionale, ma anche per la Juventus, che dovrebbe rinnovargli il contratto per un altro anno.