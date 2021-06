Quello di Manuel Locatelli contro la Svizzera è stato un gol di altissimo livello. Il centrocampista del Sassuolo, in orbita Juve, ha cominciato l'azione con un cambio di gioco al volo per poi fare uno scatto di 50 metri e andare a finalizzare per l'1 a 0. Inoltre, ha fatto segnare un record, come riporta Opta: "1 - Manuel Locatelli ha trovato il gol con l'unico tiro nello specchio visto nel primo tempo di Italia-Svizzera - il centrocampista del Sassuolo (23 anni e 159 giorni) è il marcatore più giovane finora in questi Europei. Zampata."