A distanza di cinque giorni dalla vittoria contro la Turchia l'Italia di Roberto Mancini torna in campo per sfidare la Svizzera di Vladimir Petkovic, che al debutto all'Europeo ha pareggiato 1-1 col Galles. Il ct Mancini ha confermato la coppia di centrali della Juventus formata da, e come nella gara d'esordiopartirà ancora dalla partita. Dal primo minuto ci sarà Berardi insieme a Insigne e Immobile, al posto di Florenzi ci sarà Di Lorenzo con Toloi in panchina. Il terzino del Napoli è l'unica novità rispetto alla vittoria contro la Turchia, con la speranza di vincere anche stasera e chiudere il discorso qualificazione.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.: Mancini.: Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Shar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic.Petkovic.