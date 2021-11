L’Italia di Roberto Mancini si gioca il Mondiale. All'Olimpico attende la Svizzera di Hakan Yakin in una gara fondamentale per Qatar 2022. In caso di vittoria o di pareggio, gli Azzurri saranno ancora davanti nel girone a una gara dal termine, anche se non qualificati aritmeticamente. Tante assenze nell'Italia: Chiellini, Verratti, Pellegrini, Immobile, Zaniolo e altri ancora. Ma anche nella Svizzera mancheranno Xhaka, Embolo, Fassnacht e SeferovicECCO LE PROBABILI FORMAZIONIItalia-Svizzera (ore 20.45. visibile su Rai 1)Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne.Svizzera: Sommer, Widmer, Akanji, Schar, Ricardo Rodriguez; Zakaria, Frei, Freuler; Shaqiri, Steffen; Okafor.