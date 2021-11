Le pagelle di Leonardo Bonucci in Italia-Svizzera 1-1:

GAZZETTA 7 Reazione da capitano. Capisce i problemi di Jorginho in impostazione e alza il baricentro, restando concentrato in marcatura e annullando gli avversari nel secondo tempo. Il salvtaggio sulla linea oltre il 90' vale forse un Mondiale.

CORSPORT 6,5 Troppo scoperta la linea arretrata azzurra, infilata troppe volte sulle corsie esterne e costretta all’uno contro uno. Leo sale di tono, tirando fuori un secondo tempo di grande personalità.

TUTTOSPORT 5,5 Subito una leggerezza in disimpegno che fa alzate il Mancio dalla panchina. È comunque a disagio negli spazi larghi in cui si inseriscono i giovanotti svizzeri. Rischia per un tocco di mano in avvio ripresa.