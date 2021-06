Torna in campo l'Italia per la seconda gara del girone A di Euro 2020. Di fronte la Svizzera di Petkovic, avversario temibile e dotato di discrete qualità. Con una vittoria, gli Azzurri ipotecherebbero il discorso qualificazione, lasciando in ballo solo il primo posto. A fischiare l'inizio del match - alle 21 all'Olimpico di Roma - sarà il fischietto russo ​Sergej Karasev, coadiuvato da ​Demeshko e Gavrilin; quarto uomo sarà Oliver, vecchia conoscenza del popolo juventino. Al Var ​Dankert, Fritz, Gittelmann e Gil.



Qui di seguito tutti gli episodi da moviola di Turchia-Italia:



19' - Timide lamentele degli svizzeri e Var check sul gol di Chiellini: da controllare un presunto tocco di mano. Alla fine del check il Var annulla il gol del difensore per un tocco di mano nello slancio



12' - Contatto nell'area svizzera, Insigne cade a terra ma fa segno che non c'è nulla all'arbitro. Gesto di fair play del fantasista azzurro