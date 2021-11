L'Italia si qualifica se...? Ecco, facciamo il punto su Italia-Svizzera e sulla qualificazione ai prossimi Mondiali. La prima si qualifica direttamente alla fase finale, invece la seconda dovrà passare dagli spareggi in programma dal 24 al 29 marzo. In caso di arrivo a pari punti contano nell'ordine: differenza reti generale, numero di reti segnate, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, numero di gol segnati negli scontri diretti, gol segnati in trasferta negli scontri diretti, classifica fair-play e sorteggio.