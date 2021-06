Italia e Svizzera si trovano sul campo dell'Olimpico per la seconda partita del gruppo A di Euro 2020. Di certo, non si tratta di una sfida inedita, anzi. Questo è quanto racconta Opta: "59 – La Svizzera affronta l'Italia per la 59ª volta, contro nessuna Nazionale ha giocato più partite. L'Italia è anche l'unica squadra contro cui la Svizzera ha vinto più di una volta in un torneo maggiore (due vittorie in tre sfide). Vicini."