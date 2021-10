Nessun cambio di sede per, match valido per la nona giornata delle qualificazioni per Qatar 2022: la partita si giocherà, come previsto, allo stadio. Alcuni dubbi erano sorti in Figc relativamente alle condizioni del terreno di gioco, visto che tra il 6 e il 7 novembre l'impianto ospiterà Italia-Nuova Zelanda di rugby e Lazio-Salernitana di Serie A. Dopo un sopralluogo effettuato da Figc e Sport e Salute - la società che gestisce l'Olimpico - il cambio sede è stato scongiurato: a confermarlo la stessa Figc sul proprio sito ufficiale, contestualmente all'annuncio della messa in vendita dei biglietti per Italia-Svizzera a partire da lunedì 18 ottobre.