Come raccontato da Sky Sport, l’ultimo allenamento della vigilia ha dato la conferma: ci sarà Toloi titolare contro la Svizzera e giocherà sull'out destro nel 4-3-3 disegnato da Roberto Mancini. Confermati gli juventini Bonucci e Chiellini come coppia di centrali. Fuori ancora Federico Chiesa, così come Federico Bernardeschi. Ecco le probabili scelte.



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Shar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic