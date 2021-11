Oggi potrebbe essere la giornata giusta per capire quando il Comitato tecnico scientifico approverà il ritorno al 100% dellaalmeno negli impianti sportivi all'aperto. I club di tutta Italia incrociano le dita, visto che le restrizioni dovute alhanno messo in ginocchio i loro bilanci.A fare chiarezza ci ha pensato la sottosegretaria allo Sport,, che a margine della presentazione della Atp Finals ha dichiarato: "Ho mandato proprio l'altro giorno la richiesta aldi valutare l'opportunità di aumentare la capienza sia per le Atp Finals, in modo da portarle all'80%, e. Il Cts si riunirà oggi alle 13, ieri sera mi sono interfacciata con Locatelli che però mi ha esposto una criticità, che la condizione epidemiologica nel nostro Paese sta peggiorando. Ma io sono fiduciosa e mi auguro che l'esito del Cts possa essere a favore"., partita decisiva per la qualificazione dell'Italia di Roberto Mancini al Mondiale 2022, si disputerà allo stadio Olimpico di Roma venerdì 12 novembre. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Valentina Vezzali è pronta a firmare laper consentire il massimo della capienza, a prescindere dall'esito del Cts.