L'Italia di Robeto Mancini viaggia che è una bellezza: due partite, due vittorie. Sei gol fatti, zero subiti. Una macchina da guerra perfetta costruita con il giusto mix tra giocatori esperti e giovani. Uno su tutti: Manuel Locatelli, grande protagonista del 3-0 degli Azzurri contro la Svizzera con una doppietta che avrà lasciato a bocca aperta anche la Juventus. Non tanto per le sue giocate, che i bianconeri conoscono bene da anni, ma perché ora quei 40 milioni che chiede il Sassuolo potrebbero aumentare. Intanto lui incanta all'Europeo e secondo i quotidiani sportivi in edicola oggi è il migliore in campo: tanti voti alti, nessuna insufficienza.



