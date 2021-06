Donnarumma 6,5 - Un solo intervento importante e decisivo su Zuber.

Di Lorenzo 6,5 - Non è molto coinvolto, ma non ha sbagliato nulla: ha giocato stretto senza lasciare spazi agli avversari, attento e preciso.

Bonucci 6,5 - Con l'uscita di Chiellini diventa capitano e leader della difesa. Embolo e Seferovic non sono mai pericolosi, e il merito è anche suo.

Chiellini 7 - Ventitré minuti di qualità e un gol annullato per il capitano della Juventus, che aveva portato in vantaggio l'Italia ma l'arbitro (con l'aiuto del Var) ha segnalato un fallo di mano. Costretto a uscire per un problema alla coscia sinistra.

(dal 23' Acerbi 6,5 - Ci mette un po' a entrare in partita, cresce alla lunga e prende le misure agli attaccanti svizzeri).

Spinazzola 7 - Il solito treno sulla fascia sinistra. Salta gli avversari come birilli e quando parte in velocità non lo prendono più. Sale tanto, soprattutto nel primo tempo, ma è sempre attento a non lasciare scoperta quella zona.

Barella 7 - Quantità e qualità in mezzo al campo. Sempre al centro del gioco e pronto a interrompere le azioni della Svizzera.

(dall'87' Cristante sv)

Jorginho 6 - Si vede poco, ma filtra ogni pallone e mette ordine in mezzo al campo.

Locatelli 8 - E' lui a sbloccare la partita, ma la cosa più bella è l'apertura di sinistro per Berardi con la quale fa partire l'azione del gol. Poi si fa trovare in area per il tap-in vincente. Nella ripresa lascia partire il missile (ancora di sinistro) che si infila all'angolino e regala il raddoppio agli azzurri. L'uomo giusto al posto giusto, mvp a mani basse. Esce tra gli applausi dell'Olimpico, e la Juve osserva...

(dall'86' Pessina sv).

Berardi 7 - L'asse tutta neroverdeazzurra con Locatelli funziona alla grande in occasione del primo gol. Punta sempre i difensori avversari e quando viene dentro è spesso pericoloso.

(dal 68' Toloi 6 - Gestisce il risultato e copre la porta di Donnarumma senza grandi problemi).

Immobile 7 - Cerca qualche imbucata dai compagni andando in profondità, si muove su tutto il fronte offensivo ma non è giornata. O almeno sembra, perché a 2' dalla fine ci prova da fuori e trova il gol del 3-0.

Insigne 6,5 - Meno ispirato di qualche giorno fa, riesce comunque a inventare qualche giocata per i compagni.

(dal 68' Chiesa 6 - Entra con un altro passo e prova subito ad accelerare).

Mancini (Ct) 8 - "Facile vincere con la Turchia" aveva detto qualcuno dopo il debutto. Il ct sorride, fiducioso della sua squadra. Con il risultato acquisito inserisce un difensore (Toloi) per un attaccante (Berardi) mettendosi a cinque dietro. Sei gol fatti e zero subiti in due partite. Mica male!