Dalla rete subita in Nations League lo scorso 14 ottobre contro l'Olanda (partita finita 1-1) l'Italia non ha più incassato gol fino a ieri sera, quando l'Austria ha accorciato le distanze nel finale ma non è riuscita a impedire agli Azzurri di passare il turno agli Europei. Oltre alla qualificazioni ai quarti di finale, la Nazionale del c.t. Mancini può festeggiare un record di imbattibilità: sono stati superati i 1143 minuti senza prender gol che duravano da inizio anni Settanta, dai tempi di Dino Zoff.