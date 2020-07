Lo stato d'emergenza per la pandemia Covid-19 sarà prorogato fino al 31 dicembre in Italia, in vista della possibile seconda ondata in autunno. A margine del test di sollevamento delle paratoie del Mose a Venezia, il premier Giuseppe Conte annuncia: "Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il 31 luglio. Lo stato di emergenza serve per tenere sotto controllo il virus. Non è stato ancora deciso tutto, ma ragionevolmente si andrà in questa direzione", riporta Repubblica.it. Con questa proroga, Palazzo Chigi potrà fare ricorso a nuovi Dpcm, strumenti legislativi senza passare dal varo delle Camere".