In attesa di vedere presto la nostra nazionale ritornare a gareggiare in un Mondiale, nel frattempo è stata spoilerata quella che potrebbe essere la prima maglia dell'Adidas della storia della nazionale italiana. La comparsa è avvenuta in uno store del Sudafrica e la maglia da gara casalinga è interamente blu con le tre 'bande' che caratterizzano il suddetto marchio, completamente bianche. Colori invertiti invece per quella che sarà la divisa da trasferta.