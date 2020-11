2









Due anni fa il Sassuolo comprò Manuel Locatelli dal Milan per 12 milioni di euro. Oggi ne vale almeno 40, almeno stando al prezzo fissato dalla società neroverde. Un prezzo che ha fatto desistere quest'estate Fabio Paratici dall'affondare per portarlo alla Juventus. Tuttavia il direttore area football bianconero non può restare indifferente non solo dinanzi alle sue prestazioni nel super Sassuolo di De Zerbi, ma anche e soprattutto nella Nazionale italiana.



MOLTO BENE - Ieri sera contro la Polonia, Locatelli ha ripetuto la prova sontuosa di settembre contro l'Olanda, mostrando una sicurezza e una maturità, sia tattica che tecnica, che fan ben capire come mai sia stato per larghi tratti dell'ultima sessione di mercato l'obiettivo numero uno per il ruolo di regista nella nuova Juve di Pirlo. Nel successo per 2-0 contro Lewandowski, Szczesny e compagni, l'ex rossonero si è districato con leggiadra decisione in mezzo alle maglie rosse, pescando con precisione quelle azzurre.



ORIZZONTE - E a proposito di colori e di "ex rossonero", Calciomercato.com ci informa che il Milan non è intenzionato a riprendersi Locatelli, avendo già puntato su Sandro Tonali in quel ruolo. Via libera per la Juventus, allora, nelle prossime finestre di trattative, con la prospettiva di una gustosa plusvalenza per il Sassuolo e di un brillante innesto per il centrocampo juventino. Crisi e congiunture permettendo, ovviamente.