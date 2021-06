Leonardo Spinazzola, dal ritiro della Nazionale, ha parlato a Sky Sport: "Siamo tanti giovani, un buon mix con alcuni esperti e c'è anche un pochino d'ignoranza, che non guasta mai. Anche quella può essere utile perchè trasmette allegria e ci permette di divertirci nello spogliatoio". Oltre all'ignoranza, in campo servirà anche mantenere quello stile di calcio offensivo, visto in tantissime occasioni nei tre anni di gestione Mancini: "Abbiamo una filosofia di gioco che si basa sull'attaccare e sul pressare sempre, anche a costo di andare fuori tempo. Dobbiamo essere bravi a recuperare subito la palla con gli attaccanti, che sono i nostri primi difensori. Sarà importante fare questo, in modo che la palla non arrivi mai nella nostra area e ci permetta di difendere più alti".