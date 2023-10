Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita della sfida trae Malta, dove ha parlato anche di Soulè e Copani.' - 'Quelli di Soulè e Colpani sono nel mirino. Con uno ho parlato e con l’altro no, ma sono tutti e due seguiti con grande attenzione, perché stanno facendo benissimo e perché bisogna creare un’opportunità per quelli che spingono da sotto, per i giovani. Poi è chiaro che fino a quando non arriva questa spinta bella chiara, bella forte e carica di presupposti, bisogna mantenere l’esperienza e la sicurezza del calciatore un po’ più maturo'.- 'Per quello che ha fatto vedere nel suo club, ha già dimostrato di essere un leader della Nazionale: ha dimostrato di essere un calciatore di livello top. Poi è lì che si completa il percorso'.