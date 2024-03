Il CT dellaLucianoha parlato al sito ufficiale della Federazione in vista dell'amichevole di questa sera contro il Venezuela, parlando anche dell'ipotesi di un cambio di(per ora si va verso il 3-4-2-1, con Andrea Cambiaso esterno sinistro e Federico Chiesa alle spalle di Mateo Retegui). Ecco il suo commento: "Ormai c'è questa apertura nell'andare a essere squadre o calciatori che sanno interpretare più moduli nella stessa partita. Prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati solo su un sistema, anche quando abbiamo perso ho dichiarato di voler restare lì dentro, di non cambiare niente, perché c'era da mettere a fuoco una cosa. Ora avendo questo spazio per due amichevoli bisogna andare a fare anche qualcosa d'altro, qualche prova".