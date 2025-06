'Ti senti tradito da qualcuno?' Spalletti lascia la conferenza stampa: l'accaduto

16 minuti fa



Luciano Spalletti ha lasciato la conferenza stampa a sorpresa in seguito alla domanda di un giornalista che gli aveva chiesto se in seguito alla comunicazione dell'esonero ricevuta da Gravina il ct si sentisse tradito da qualcuno.



Mentre il tecnico di Certaldo - che domani sera con la Moldavia allenerà per l'ultima volta la nazionale azzurra - stava riflettendo su come rispondere alla domanda, a un certo punto si è alzato, ha preso i suoi appunti e ha abbandonato la conferenza stampa senza proferire alcuna parola.



Come riferito da Sky Sport, la reazione di Spalletti sarebbe frutto di un momento di commozione.