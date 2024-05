Luciano, CT della Nazionale Italiana, è intervenuto nelle scorse ore su VivoAzzurro Tv, dicendo la sua sui prossimi Europei e sulle necessità di questa Nazionale: "Vorrei uno come Chiellini, quella gente tosta che sapeva trasmettere agli altri la convinzione di potersi battere contro chiunque. Il gesto tecnico fa vedere chi sei, la spallata e il duello vinto fanno vedere dove vuoi andare."- “Sono fatte per l’80%, poi c’è un 20 aperto a chi vuole dimostrare di volerci stare dentro, di sicuro la maglia azzurra non è un giochino personale”.