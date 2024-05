Fagioli convocato, la spiegazione di Spalletti

Locatelli escluso, la spiegazione

L'Italia si è radunata quest'oggi a Coverciano per iniziare la preparazione all'europeo., ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa spiegando anche la scelta di convocare Nicolò Fagioli: "Fagioli innanzitutto è una scelta tecnica"."Fagioli ha quella qualità, quell'estro... Gli manca la scocca, lo scontro fisico, ma l'ho convocato per avere a disposizione più cose che ti facciano gestire la partita, il tentativo di trovare più cose per avere la palla noi. Poi il campo valuterà se abbiamo fatto la scelta giusta o quella sbagliata.""ll ragazzo nell'ultima intervista rilasciata ha detto delle bellissime cose. Ho parlato con lui il giorno della finale di Coppa Italia a Roma, ho avuto fortuna che ci fosse la Juventus così da poterci parlare e mi ha fatto un'ottima impressione.""Penso che meriti anche un po' di comprensione, non ha scommesso sulle sue cose ma perché in preda a un momento di difficoltà e non ce la faceva a difendersi da questa tentazione. E' stata puramente una scelta tecnica.""E' un altro dispiacere che ho. Avrò poche reazioni quando lo incontrerò se non quella del dispiacere, sono quelle cose che mi mettono in difficoltà per come vivo io questo ruolo. Locatelli è una persona seria, un professionista altrettanto serio. Buon piede, qualità difensive eccezionali,Ma magari da settembre tornerà con noi, mi scuso con lui per non averlo convocato".