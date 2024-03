"Giocheremo con il 3-4-2-1 o il 3-2-4-1, dipenderà dall’altezza degli esterni", riferisce Luciano Spalletti in conferenza stampa in vista della partita dell'Italia contro il Venezuela. Il ct ha parlato anche di Federico Chiesa e del suo possibile ruolo: "Dovrà adattarsi nei cinque canali del campo", riferendosi al fatto che il campo si divide idealmente in cinque strisce verticali. Chiesa nella Juve deve accentrarsi spesso, mentre il ruolo naturale sarebbe di esterno destro o sinistro. Nella nuova Italia giocherà nei cosiddetti «mezzi spazi», i due corridoi mediani dei moderni trequartisti, scrive la Gazzetta dello Sport.