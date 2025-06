Italia, Spalletti chiama Rugani: sostituisce l'infortunato Gabbia

Rugani convocato con l'italia al posto di Gabbia

sta vivendo una situazione di estrema emergenza in difesa dove sono fuori(per non aver risposto alla chiamata) e adesso ancheIl difensore rossonero è l'ultimo giocatore ad essersi fermato e salterà i prossimi due impegni degli azzurri che affronteranno nelle qualificazione al Mondiale la Norvegia e la Moldova.Come comunicato dalla FIGC,Il difensore di proprietà della Juventus quindi tornerà a Coverciano e si metterà a disposizione del commissario tecnico. Rugani dopo la stagione passata in prestito all'Ajax è rientrato a Torino e da lunedì si è allenato alla Continassa con la Juventus sotto gli occhi di Igor Tudor.

Rugani quindi già oggi raggiungerà Coverciano e si unirà agli azzurri., quest'ultimo ancora non al meglio dopo l'infortunio di fine marzo. Ha dovuto rinunciare alle prossime due partite invece Manuel Locatelli, tornato a Torino dopo un problema alla caviglia.Non è escluso, vista l'emergenza,considerando che gli altri due posti saranno occupati da Bastoni e Di Lorenzo.