Luciano Spalletti ha commentato il pareggio dell'Italia contro la Macedonia ai microfoni della Rai: "La sofferenza è stata sul piano di questo sporco, di queste ribattute, di queste seconde palle. Non siamo stati pronti a ricreare il blocco squadra in fase difensiva e le respinte sono state spesso oggetto di riconquista dei centrocampisti che accompagnavano e che venivano a sostegno. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto e nelle possibilità di scelta c'era lo spazio per andare a far male"."Si riparte da ciò che è venuto fuori oggi, è l'unico elemento che abbiamo per cercare dei miglioramenti".