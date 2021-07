. La semifinale dell'Europeo è questo e molto altro: circa 11mila italiani spingeranno la squadra di Mancini verso la finale di domenica (gli spagnoli sono 9mila circa).- Il ct conferma la coppia bianconera al centro della difesa e preferisce Chiesa a Berardi sulla fascia destra con Insigne dall'altra parte e Immobile e non Belotti al centro; il sostituto di Spinazzola infortunato è Emerson Palmieri. Nella Spagna Laporte insieme ad Eric Garcia in difesa; a sorpresa Morata va in panchina, al suo posto Oyarzabal insieme a Ferran Torres e Dani Olmo che prende il posto dell'infortunato Sarabia.- Italia e Spagna si sono affrontate 37 volte, con un bilancio in parità: 11 volte hanno vinto gli Azzurri, altre 11 partite sono state invece vinte dalle Furie Rosse, mentre 15 confronti sono finiti in pareggio. Leggermente a favore dell'Italia la differenza reti, 43 contro 40. Il primo match ufficiale risale al 9 settembre del 1920 alle Olimpiadi di Anversa, con vittoria spagnola per 2-0. Anche l'ultimo incontro è stato vinto dalla Spagna, per 3-0, il 2 settembre 2017, nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali del 2018.- Curiosità: i giocatori delle due squadre si riscalderanno con la musica di 'A far l'amore comincia tu' in ricordo di Raffaella Carrà scomparsa ieri. Un omaggio chiesto dalla Figc e avallato dalla Uefa per ricordare l'icona della televisione italiana scomparsa a 78 anni.- In caso di sconfitta e quindi di eliminazione dall'Europeo, Chiellini e compagni rientreranno nella notte a Firenze per poi raggiungere Coverciano ed essere liberi per le vacanze.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.: Mancini.: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric GarcIa, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres.​: Luis Enrique.