È stato un inizio complicato per l'Italia. La prima fase della semifinale ha visto la Spagna padrona del gioco. Gli Azzurri non sono la solita squadra ammirata nel corso della competizione e hanno ceduto fin da subito il pallino del gioco agli avversari. La situazione non era programmata e, a dimostrarlo, è la reazione di Roberto Mancini in panchina. il ct azzurro, infatti, ha esortato la squadra a tenere più palla. Le sue parole, riportate dal bordocampista della Rai Alessandro Antinelli: "Giochiamo, porcaccia miseria!"