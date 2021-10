a San Siro: termina 1-2 per gli iberici. Gli Azzurri tornano a perdere dopo 37 partite consecutive, una striscia incredibile raggiunta l'8 settembre scorso con il 5-0 alla Lituania nella gara per la qualificazione al Mondiale.96' - Gli Azzurri escono sconfitti: vince la Spagna per 2-1.90' - 5 minuti di recupero77' - Super Pino sulla destra, Marcos Alonso calcia a botta sicuro: bravissimo Donnarumma a deviare.62' - Ancora Pino che semina il panico sulla destra. Cross preciso per Oyarzabal: il colpo di testa fuori di niente. Dentro Pellegrini per Jorginho.61' - Dopo l'ingresso di Kean e Locatelli, clamoroso PALO per Chiesa! L'esterno bianconero, lanciato in velocità, non trova la rete da ottima posizione.45' - Riparte il match. Dentro Chiellini per Bernardeschi.45' - GOL DELLA SPAGNA. Ancora Oyarzabal, ancora un cross e ancora Ferran Torres: di testa arriva il 2-0 per la Spagna.41' - Secondo giallo per Bonucci, che colpisce sul volto Busquets: Italia in 10.35' - Clamoroso Insigne: palla rubata, poi Emerson da sinistra e il servizio in mezzo per il piattone di Insigne. Fuori. Incredibilmente.33' - Prova Bernardeschi a giro: para Unai Simon, che si aiuta con il palo.27' - Ci prova Di Lorenzo in torsione da calcio d'angolo: palla a lato.18' - Sinistro di Marco Alonso: Donnarumma quasi perde il pallone. Bonucci lancia via.12' - Spinge la Spagna. Sarabia semina il panico, deve liberare (a fatica) Bonucci.5' - Porta palla Bastoni, che dal limite dell'area tenta il destro: facile per Unai Simon.4' - Ci prova subito Chiesa dai 28 metri: Unai Simon si distende e smanaccia.1' - Calcio d'inizio.(4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres. Ct: Luis Enrique.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi, Insigne. Ct: Mancini.