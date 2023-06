L'Italia affronta domani sera la Spagna, in palio un posto in finale di Nations League. Roberto Mancini dovrebbe schierare gli azzurri con un 4-3-3. Come riferisce Tuttosport, il c.t può puntare su tutti e due i giocatori della Juventus presenti, ovvero Leonardo Bonucci, che anche complica il forfait di Bastoni è pronto ad una maglia da titolare e Federico Chiesa in attacco, insieme a Immobile e Pellegrini.