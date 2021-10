è la semifinale di Uefa Nations League in scena questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta tv su Rai Uno). Si gioca allo stadio Meazza di Milano con gli spagnoli che cercano la rivincita dopo la sfida all'Europeo vinta dagli Azzurri. In palio c'è la finale in programma a Torino.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. (A disp. Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Acerbi, Bastoni, Locatelli, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Berardi, Kean). CT Mancini.SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon; Koke, Busquets, Mikel Merino; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. (A disp. De Gea, Robert Sanchez, Pedro Porro, Eric Garcia, Inigo Martinez, Marcos Alonso, Rodri, Sergi Roberto, Gavi, Bryan Gil, Yeremi Pino, Fornals). CT Luis Enrique.Arbitro: Karasev (Russia), assistenti Demeshko e Gavrilin, Ivanov quarto uomo, Van Boekel e Dingert al Var.