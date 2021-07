L'Italia è in finale! Contro la Spagna è stato decisivo il rigore di Jorginho ma la giocata più importante l'ha fatta, che con una magia di destro ha sbloccato la gara. Il classe '97 della Juventus è il migliore in campo, per noi e per la Uefa: corsa, dribbling, sterzate e giocate da top player. Quasi tutti promossi tra gli Azzurri, gli unici rimandati sono Verratti e Immobile, tra i peggiori anche contro il Belgio.- Parate decisive su Olmo, può fare poco sul gol di Morata da solo davanti alla porta. Per il resto blocca e respinge tiri da fuori.- Ferran Torres lo punta, ma lo supera raramente. Sempre attento, la Spagna capisce che da lì non si passa e cerca altre strade. Bene anche quando cambia fascia con l'ingresso di Toloi.- La Spagna non dà riferimenti in attacco ma Leo è bravo a contenere gli avversari. Con Jorginho marcato a uomo è lui a impostare da dietro in fase offensiva.- Attento per quasi tutti i novanta minuti più supplementari. Sbaglia in occasione del gol di Morata che si infila troppo facilmente.- Spinge meno di Spinazzola, ma quando lo fa è pericoloso: sul finale del primo tempo sfiora il gol colpendo un incrocio dei pali. Rischia in fase difensiva con Oyrzabal che lo grazia dopo pochi minuti.- Chi passa dalle sue parti nonha vita facile).- Gli bastano 3' per essere pericoloso: prende un palo, ma è in fuorigioco. Si butta negli spazi e dà quantità in fase difensiva.- sv).- E' il giocatore chiave dell'Italia e lo sanno anche gli avversari, Pedri lo marca a uomo e di Jorginho non c'è traccia. Meriterebbe un voto in meno, ma il rigore che ha segnato è troppo importante...- Un po' sottotono, perde due palloni pericolosi in mezzo al campo. Non illumina e non si illumina.- Più quantità che qualità in mezzo al campo).- E' un uragano. Gioca dall'inizio alla fine senza fermarsi un attimo. Mai. Un po' chiuso nel primo tempo, poi il guizzo decisivo per il vantaggio. Con quel destro a giro ha spaccato la partita, quando le squadre si allungano è pericoloso con le sue accelerate. Bravo a seguire l'azione in occasione del gol. Ha tutto per diventare un top player.).- Gioca spalle alle alla porta come non è abituato a fare, spesso in ritardo sugli avversari. Mezzo voto in più perché attaccando la profondità diventa decisivo in occasione del gol di Chiesa.- Entra bene e a 20' dalla fine sfiora il raddoppio su inbucata di Chiesa. Tanta corsa).- Gli manca Spinazzola e si vede. A sinistra lo raddoppiano ma lui scarica spesso su Emerson. Si sacrifica in fase difensiva, gli manca il guizzo decisivo.- Fin dal suo arrivo ha puntato molto sul possesso palla, oggi serviva un'altra Italia e lui ha trovato la chiave giusta.