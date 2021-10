C'era il rosso a? Giusto il primo giallo? Ecco la moviola apparsa su la Gazzetta dello Sport: "La doppia ingenuità di Bonucci costringe il russo Karasev ad estrarre un giallo e poi l’altro: il primo è al 30’ per protestare contro una punizione inventata, visto che Barella non commette fallo su Gavi (che scivola); Bonucci si mette davanti a Karasev e la portata delle parole la sanno solo i due protagonisti; il secondo (41’ pt) scatta con l’azzurro che, guardando l’avversario, va con gomito alto e scomposto sul collo di Busquets. Nel resto della gara, però, Karasev non dà una direzione precisa fra il lasciar correre e l’ammonire, a tal punto che - pur considerando sensate le ammonizioni date - finisce per alzare la tensione e perdersi dei gialli. A Gavi su Chiesa (13’ p.t.), Kean su Azpilicueta (17’ s.t.), il 2° giallo a Oyarzabal su Chiellini al 43’ st e forse (al limite) a Laporte".