Eseguiti gli inni nazionali, è ora di dare il via alla prima semifinale ditra. A fischiare l'inizio del match, alle 21 nella cornice di Wembley, l'arbitro tedesco Felix, coadiuvato dai connazionali ​Borsch e Lupp, ​quarto uomo il russo Karasev, al VAR Marco Fritz. La designazione di Brych ha scaldato la vigilia; il fischietto, infatti, protagonista nei turni precedenti della competizione, non ha pienamente convinto. QUI il live di Italia-Spagna- Graziato Chiellini che non viene ammonito per un fallo a palla lontana- Ammonito Busquets per un intervento da dietro di Immobile. L'impressione è che il cartellino arrivi per la somma dei falli del primo tempo- Manca il giallo a Koke che stende Emerson Palmieri lanciato n ripartenza. Fallo tattico da punire con il cartellino- Barella strappa il pallone a Busquets e fa ripartire l'Italia. Brych, però, ferma il gioco per un fallo che non c'era- Dani Olmo chiede a Brych la punizione dal limite: pulito, invece, l'intervento di Chiellini che mura lo spagnolo- Graziato anche Dani Olmo, che sgambetta da dietro Barella. Brych ha deciso di non ammonire nella prima fase del match- Brych non estrae il cartellino giallo a Busquets: il centrocampista spagnolo trattiene Barella, potenzialmente lanciato in porta