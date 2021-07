Dopo il rigore decisivo di Jorginho, a Wembley esplode la gioia degli Azzurri. L'Italia ha battuto la Spagna ai rigori e si è aggiudicata il pass per la finale contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Nel corso dei festeggiamenti, tutta la squadra si è riunita per intonare cori dedicati a Leonardo Spinazzola che a causa della rottura del tendine d'Achille non potrà far parte del gruppo che si giocherà la finale di Euro 2020.