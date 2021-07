Al momento dell'inno dell'Italia, prima della partita contro la Spagna, gli Azzurri e i tifosi italiani hanno cantato con il solito trasporto. Alle prime note, però, sono partiti i fischi degli avversari. In quel momento, Giorgio Chiellini, da vero leader, a occhi chiusi, ha usato i fischi per caricarsi e caricare: urlando ai compagni di squadra: "Andiamo!". Piccoli gesti che, come un calciatore della sua esperienza sa bene, possono fare la differenza nei momenti prima del fischio d'inizio.