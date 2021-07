Il fantastico gol di Federico Chiesa ha permesso all'Italia di passare in vantaggio contro la Spagna. Un gol che, ugualmente, ha permesso agli Azzurri di raggiungere un record registrato anche nel Mondiale del 2006, come riporta Opta. "12 - L’Italia ha segnato 12 gol a EURO2020, considerando anche i Mondiali non ha mai fatto meglio in una singola edizione (12 reti anche nel 2006, 1982 e 1934). Azzurri."