Dopo la prestazione negativa contro il Belgio, il ct Roberto Mancini ha deciso di confermare comunqueal centro dell'attacco dell'Italia anche per la semifinale contro la Spagna, chiedendogli dei compiti specifici. L'allenatore infatti gli ha detto di stare alto e provare il gioco di sponda anche se non è nelle sue corde, l'attaccante della Lazio, abituato ad attaccare la profondità, vuole mettersi a disposizione dei compagni e finora è il giocatore che ha tirato di più in porta durante l'Europeo, come racconta Sky.