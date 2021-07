Nella formazione titolare della Spagna che affronterà l'Italia tra pochi minuti per la semifinale dell'Europeo, potrebbe non esserci. Secondo Sky Sport infatti l'attaccante della Juventus potrebbe rimanere fuori e lasciare spazio al giocatore della Real Sociedad Oyarzabal. Ultimi minuti a disposizione per Luis Enrique che sta pensando di lasciare fuori Alvaro per non dare punti di riferimento agli amici e avversari Bonucci e Chiellini.