L'attaccante dellaFedericoha parlato ai canali ufficiali dellaazzurra dopo la sconfitta dell'Italia nella semifinale di Nations League contro la(1-2 il risultato finale a San Siro). "Ora si riparte dalla grande forza che abbiamo avuto in 10 contro 11, dall'orgoglio di dimostrare che noi siamo l'e lottiamo fino alla fine, anche se questa volta non abbiamo espresso il nostro gioco" le sue parole. "La voglia di lottare per questa maglia e per l'allenatore che ci ha portato tanto entusiasmo c'è stata. Ora pensiamo alla partita di domenica perché vogliamo tornare a vincere subito. Risultati utili? Dobbiamo solo applaudire mister, abbiamo fatto un record mondiale e di mezzo ci abbiamo messo anche un campionato europeo. C'è grande orgoglio, sono state notti magiche che penso continueranno anche in futuro".