A due giorni da Italia-Spagna il giocatore azzurro e della Juventus, siamo come fratelli e non è bello perderne uno. In senso metaforico. Gli auguro il meglio perché è un grande giocatore e ci mancherà, ora però deve pensare solo a recuperare. Noi proveremo a portargli qualcosa di grande per regalargli una grande gioia".- Poi, sui prossimi avversari ha detto: "Con la Spagna sarà una partita difficilissima. Loro giocano col 4-3-3 e abbiamo idee di gioco simili, forse noi siamo più dinamici. Per un attaccante è bello avere un centrocampo come il nostro, usiamo il possesso palla per finalizzare per avere più palle gol, essere offensivi e dominare.. Sarà bello incontrarlo in semifinale".