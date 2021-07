Raffaella Carrà è un personaggio amatissimo non solo in Italia, ma anche in Spagna. L'ironia della sorte vuole che le due nazionali si affrontino nella semifinale degli Europei proprio all'indomani della sua scomparsa. Non poteva non esserci allora un omaggio alla poliedrica showgirl, venuta a mancare all'età di 78 anni.