AFP via Getty Images

Chi può sostituire Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia?



Luciano Spalletti, i numeri con l'Italia

Partite giocate: 23

Vittorie: 11

Pareggi: 5

Sconfitte: 7



Italia, quanto guadagna Spalletti

Lucianoa partire da martedì non sarà più il Commissario Tecnico dell'Italia. La notizia gli è stata comunicata nella giornata di ieri dal presidente federale Gabriele, come comunicato dallo stesso tecnico in conferenza stampa . Domani. Fatale è stata la sconfitta per 3-0 rimediata contro la Norvegia e che ha allontanato l'Italia dal prossimo Mondiale. Un risultato pesante, come ammesso dallo stesso Spalletti in conferenza stampa che comunque si è dichiarato dispiaciuto per l'accaduto ma consapevole degli errori commessi.Ovviamente adesso l'attenzione è su chi sostituirà l'allenatore toscano che a partire da martedì sarà sollevato dal suo ruolo. Secondo quanto riferisce SkySport i nomi per provare a risollevare gli azzurri sarebbero due: Stefanoe Claudio. Il tecnico ex Milan attualmente all'All Nassr sembra essere la preferenza della Federazione per ripartire. Tuttavia si devono fare i conti con il club arabo. Il nome di Ranieri al momento sembra essere sullo sfondo ma non si escludono sorprese.Spalletti in azzurro guadagna 2,8 milioni di euro all'anno, più eventuali bonus.