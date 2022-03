Si riparte dai giovani. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è il centrocampista classe 2001 della Juve Nicolò Fagioli uno dei giocatori dal quale potrebbe cominciare la rifondazione della Nazionale italiana, dopo la disfatta di ieri sera contro la Macedonia del Nord che ha condannato gli azzurri all'eliminazione dal prossimo Mondiale. Attualmente in prestito alla Cremonese in Serie B, il giocatore potrebbe presto essere inserito in squadra in pianta stabile, magari tornando anche alla "base" bianconera dove ha in Massimiliano Allegri uno dei suoi più grandi estimatori.